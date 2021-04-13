День из жизни страны: челябинцев приглашают на фотовыставку, где все фото сделаны за сутки в разных городах России

Василий Прудников на открытии фотовыставки «Один день из жизни России».

В Челябинске в следующий понедельник, 19 апреля, откроется федеральная фотовыставка «Один день из жизни России». Ее автор Василий Прудников — известный фотограф, руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Выставка включает несколько сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. Над проектом работали 340 профессиональных фотографов, в том числе из Челябинской области.

— Они запечатлели жизнь России во всем ее многообразии — географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России, — рассказывают организаторы.

Подобный фотопроект фотографы уже проводили 15 мая 1987 года, назывался он тогда «День из жизни Советского Союза».

В день открытия Василий Прудников проведет лекцию о репортажной фотосъемке для всех желающих.

Фотовыставку организуют компания «МТС» вместе с культурным проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО» при информационной поддержке Челябинского регионального отделения «Российского движения школьников. Проект создан в рамках благотворительной программы МТС «Поколение М»: она объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

Выставку «Один день из жизни России» можно увидеть в ТРЦ «Алмаз» с 19 апреля по 10 мая. Часы работы 10:00 — 22:00. В день открытия Василий Прудников проведет лекцию о репортажной фотосъемке, расскажет об основах жанра, поделится секретами и ответит на вопросы. Лекция пройдет с 17:00 до 18:30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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