В Челябинской области водителя ВАЗ зажало в машине в результате ДТП

Спасателям удалось достать 24-летнего молодого человека. Фото: скриншот видео поисково-спасательной служба Челябинской области

Сегодня, 13 апреля, в 11:10 на 142 км дороги «Челябинск-Троицк» столкнулись две машины. От удара ВАЗ смяло, а его водителя зажало панелью приборов. Поисково-спасательная служба Челябинской области показали, как доставали 24-летнего пострадавшего «двенашки». А в ГИБДД региона — что произошло.

— 24-летний водитель Nissan Almera во время разрешенного обгона не убедился в безопасности движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21012, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии оба водителя получили травмы, их в итоге увезли в больницу. Правда, молодого человека из ВАЗа пришлось доставать с помощью спасателей, так его зажало приборной доской.

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