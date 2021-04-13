В Магнитогорске Челябинской области из окна учебного заведения выпал 13-летний школьник

ЧП произошло на уроке Фото: Архив "КП"

Вчера, 12 апреля, из окна третьего этажа учебного заведения в Магнитогорске выпал 13-летний подросток. Он сильно пострадал и находится в больнице. Информацию об этом подтвердили в СКР по Челябинской области.

— Проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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