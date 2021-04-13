Экс-мэр Чебаркуля, осужденный за взятку, проведет за решеткой меньше положенного срока

Но штраф в 20-кратном размере взятки бывшему мэру придется заплатить. Фото: администрация Чебаркуля

Челябинской областной суд 13 апреля уменьшил срок наказания экс-главе Чебаркуля Сергею Ковригину. Бывший чиновник, осужденный по коррупционному делу, проведет в колонии общего режима 5 лет и 8 месяцев вместо назначенных ему ранее местным судом шести лет. Но штраф в 20-кратном размере взятки — 1 044 000 рублей — ему все равно придется заплатить.

— В областной суд приговор обжаловали обе стороны: государственный обвинитель просил вернуть дело на новое рассмотрение в городской суд, сторона защиты настаивала на оправдании экс-главы Чебаркуля Сергея Ковригина, — рассказала руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская. — Приговором Чебаркульского городского суда 20 января он был признан виновным по трем статьям.

Речь идет о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), получении взятки в значительном размере (часть 4 статьи 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Экс-мэру по ним назначили шесть лет колонии общего режима с лишением права в течение пяти лет занимать руководящие должности в органах власти со штрафом в двадцатикратном размере взятки — 1 044 000 рублей.

Областной суд отменил приговор в части осуждения бывшего чиновника по части 2 статьи 286 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам не усмотрела в действиях Ковригина состава преступления.

— Срок окончательного наказания снижен до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности снижен до 4 лет, — уточнила Евгения Нациевская. — Штраф остался прежним.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

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