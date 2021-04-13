В Челябинске вынесли приговор мужчине за производство 4 кг мефедрона

Суд учел смягчающие обстоятельства, однако наказание за производство крупной партии наркотиков все равно вышло суровым. Фото: пресс-служба Челябинского облсуда

Сегодня, 13 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор 34-летнему местному жителю Сергею Русину, который был пойман на производстве крупной партии мефедрона. Его признали виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, (ч.5 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ).

В суде было установлено, что в мае 2020 года Русин приобрел в интернет-магазине химическое оборудование и реактивы, после чего с помощью них синтезировал мефедрон для дальней продажи. В ходе обыска у него в квартире и в доме на садовом участке изъяли более 4 кг вещества с мефедроном.Также полицейские обнаружили у мужчины 15 грамм марихуаны, которую он приобрел для употребления.

Фото: пресс-служба Челябинского облсуда

У Русина есть высшее образование, он женат, имеет двух малолетних детей. У него отсутствуют какие-либо судимости, а сам он нигде официально не трудоустроен.

— В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел наличие у Русина двух детей, активное способствование раскрытию преступления, полное признание фактических обстоятельств, совершенных преступлений, раскаяние в содеянном, а также положительные характеристики, состояние здоровья его и его близких, — сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину частично.

Фото: пресс-служба Челябинского облсуда

Суд приговорил Русина к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.

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