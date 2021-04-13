В Челябинской области машинист крана попал под уголовную статью за смерть рабочего

Машинисту крана грозит до 4 лет лишения свободы
Фото: Иван ВИСЛОВ
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении машиниста крана одного из промышленных предприятий в Магнитогорске. Мужчина подозревается в нарушении правил техники безопасности, которые повлекли за собой по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
Инцидент произошел днем 9 февраля 2021 года на одной из строек Магнитогорска. Подозреваемый сотрудник предприятия выполнял работы на мостовом кране. В какой-то момент у техники оборвался крюк, в результате чего он полетел вниз с высоты и убил рабочего. И теперь в произошедшем следователи усматривают вину машиниста крана.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Расследование уголовного дела продолжается.
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