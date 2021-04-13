В Челябинске пострадали три человека в аварии с маршруткой

Фото: zapoi_v_zapoe / Instagram.com

В Челябинске во вторник, 13 апреля, на улице Героев Танкограда произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного такси, в котором находились пассажиры. Как сообщили в Горздраве, через 10 минут после аварии на место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

— В аварии пострадал 27-летний водитель легкового автомобиля. У него переломы и тупая травма живота. Второй пострадавший - 16-летний пассажир маршрутного такси, у которого был диагностирован перелом позвоночника. — уточнили в Горздраве. — Еще одним пострадавшим оказался водитель маршрутного такси. Он от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

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