Мать девочки, которая спасла во время ледохода на реке собаку в Челябинской области, рассказала подробности произошедшего

После спасения бездомной собаке так и не нашли хозяев. Фото: Елена Шиман/vk.com, скриншот видео "ТВЖ"/vk.com

Стали известны подробности истории спасения подростками собаки, которая застряла на реке во время ледокола в Аше Челябинской области. Юлия Полякова, чья 13-летняя дочь Полина вместе с другими детьми выручала из беды животное, рассказала, как все началось.

— Моя дочь находилась на противоположном берегу реки и увидела, как собака мечется на льдине: незнакомые девочки пытаются ее спасти — подзывают к себе, но животное боится и не подходит. Полина побежала к ним на помощь. На велосипедах подъехали также и мальчики, которых моя дочь не знала, — рассказывает мама подростка. — Полина присоединилась к девочкам и позвала собаку определенным способом, то есть стала издавать определенные звуки, которые привлекли животное. Собака побежала, дети схватили ее за лапы и стали все вместе тянуть ее кто за что. Полина тянула за лапу. Говорит, что страшно не было. Когда мне рассказывала, глаза горели.

Напомним, лед в Аше тронулся в воскресенье, 11 апреля. И видимо дворняга по привычке решила перебежать по нему на другую сторону, в результате чего и попала в беду.

Спасенной собаке не нашли хозяев. Она продолжает бегать по улицам, поскольку в Аше, по словам местных жителей, нет приютов для бездомных животных.

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