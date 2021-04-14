В поселке под Челябинском дорожный подрядчик засыпал щебнем колодцы и асфальтированную улицу

Фото: ОНФ Челябинской области

Жители поселка Газовик Сосновского района Челябинской области обратились в региональный ОНФ, чтобы разобраться с подрядчиком. По их словам, дорожники засыпали щебнем колодцы и асфальтированный участок, который и так был нормальным, а вот ту дорогу, о которой просили жители, так и оставили нетронутой. Стоимость работ составила 1,2 млн рублей.

— Все началось, когда на улице Изумрудной закипела работа по отсыпке старой дороги. Но радовались жители недолго: ровно до того момента, пока не стало ясно, что вместе с ямами подрядчик ликвидировал и колодцы. Один из них был раздавлен самосвалом, остальные — засыпаны грунтом, — рассказали в пресс-службе ОНФ Челябинской области.

Так выглядит улица, которую не тронули Фото: ОНФ Челябинской области

Цветочный переулок, который жители просят засыпать уже на протяжении четырех лет, пока так и остается грязевым месивом. Десятки обращений в администрацию не увенчались успехом, ответ был всегда одним и тем же: денег нет. Теперь эксперты ОНФ сами обратились в администрацию Сосновского района, а также в прокуратуру, с просьбой провести проверку.

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