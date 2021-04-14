Полезные новинки представили челябинские предприятия на международной выставке ПРОДЭКСПО 2021

Фото: vk.com/prodexpo2021

Восемь предприятий Челябинской области по производству напитков и продуктов питания представили регион на международной выставке «Продэкспо — 2021» в Москве, которая проходит с 12 по 16 апреля в ЦВК «Экспоцентр». Еще несколько предприятий пищевой промышленности («Союзпищепром», «Ресурс», «Таврия, «Ариант», «Чурилово») участвуют в выставке самостоятельно. Эта крупнейшая выставка данного профиля в России и Восточной Европе поможет участникам найти новые рынки сбыта и завязать полезные связи для развития торговой деятельности.

Коллективный стенд Челябинской области — как большая яркая конфета. И «сласти» представили не только кондитеры (компании «Демидовская забава», «Уральские кондитеры», «Новые продукты» (60 наименований «хрумстиков», «бобсов», шокорехов»), но и победитель первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» сыроварня «Известна я» (ООО «Революция вкуса»). Она представила трюфели из собственного сыра и бельгийского шоколада!

Почетное место на экспозиции занимают мясные изделия, ведь Челябинская область сегодня по производству мяса всех видов на первом месте в УрФО и в десятке лидеров по России. Среди них мясные новинки от «Калинки», изготовленные по технологии «сувид». Консервы, приготовленное по всем правилам ресторанного искусства от «Революция вкуса». Каждое блюдо «проименовано» буквами российского алфавита. На «Ч» — челябинская говядина,а точнее — мясо герефордов, выращенных в Карталинском районе в хозяйстве «Варшавское». На букву «Л» будут производиться консервы из лосося, томленого по-скандинавски с гарниром и соусом, нужно только разогреть. Для любителей азиатской кухни — на букву «Т» суп «Том Ям». Для реализации этих продуктов разработано онлайн-приложение «Гастроном онлайн».

Акватренды представили компании «Aqua Ирендык» (артезианская вода, которая берет исток у горного хребта Ирендык) и ООО «Мазис» (ТМ «Власов ключ») с линейкой питьевой воды, натуральными лимонадами и медовухой.