Клиенты Райффайзенбанка могут открыть цифровую Кэшбэк карту за несколько минут

Дебетовую Кэшбэк карту теперь можно выпустить в полностью цифровом формате без пластика: клиенты Райффайзенбанка могут оформить ее за несколько минут в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

— Мы видим, как меняется отношение к банковским сервисам — за последний год количество и объем платежей в онлайн-каналах существенно выросли. Карта без пластика сохранила все преимущества Кэшбэк карты — это бесплатное обслуживание на весь срок и 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничения по максимальной или минимальной сумме. Цифровая карта сразу доступна в мобильном приложении и всегда под рукой в смартфоне, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

При этом клиент в любой момент может выпустить и пластиковую Кэшбэк карту, но к другому счету и с другими реквизитами.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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