Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 14 апреля 2021 года, в регионе зафиксировано 58 336 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 115 человек, среди которых нет школьников. При этом болезнь перебороли 119 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 52 620 южноуральцев. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 197 пациентов.

За прошедшие сутки умерли еще 8 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались от самого вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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