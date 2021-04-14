Текслер снял на видео помывку дорог из окна правительства Челябинской области

Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снял помывку дорог из окна правительства Челябинской области. Видео, как подрядчики чистят асфальт, он опубликовал в своем Instagram.

Там же Текслер подписал, что сегодня даст распоряжение главам городов и поселков, чтобы те активнее занялись уборкой в своих населенных пунктов. По словам губернатора, уже к началу мая на улицах не должно быть мусора, а завтра он проедется по дорогам, на которые челябинцы жаловались больше всего, чтобы проверить их чистоту.

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