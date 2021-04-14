Видео ДТП с маршруткой на улице Героев Танкограда в Челябинске появилось в сети

Фото: скрин с видео «Инцидент Челябинск» / vk.com

ДТП с маршруткой на улице Героев Танкограда в Челябинске попало на видео. В момент аварии мимо проезжал автомобиль, видеорегистратор которого и заснял случившееся.

Напомним, авария произошла накануне, 13 апреля, на улице Героев Танкограда. Легковой автомобиль выезжал на главную дорогу, когда в него въехала маршрутка с пассажирами. В результате аварии пострадал 27-летний водитель легковушки, а также 16-летний пассажир маршрутки — у него диагностирован перелом позвоночника.

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