В Челябинской области три человека умерли, отравившись спиртом

Бутылки со спиртосодержащей жидкостью обнаружили в доме Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Булзи Каслинского района Челябинской области три человека умерли, отравившись спиртом. Их тела нашли вечером 12 апреля в одном из частных домов. По данным следователей, 36 и 47-летний мужчины, а также 38-летняя женщина злоупотребляли спиртными напитками, что в итоге и привело к трагедии.

— По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Был ли это самогон, брага или просто разведенный с водой спирт, пока неясно. Сейчас следователи проводят проверку инцидента, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru