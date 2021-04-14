В Челябинской области три человека умерли, отравившись спиртом

Бутылки со спиртосодержащей жидкостью обнаружили в доме
Фото: Иван МАКЕЕВ
В селе Булзи Каслинского района Челябинской области три человека умерли, отравившись спиртом. Их тела нашли вечером 12 апреля в одном из частных домов. По данным следователей, 36 и 47-летний мужчины, а также 38-летняя женщина злоупотребляли спиртными напитками, что в итоге и привело к трагедии.
— По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Был ли это самогон, брага или просто разведенный с водой спирт, пока неясно. Сейчас следователи проводят проверку инцидента, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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