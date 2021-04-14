Челябинский суд оставил вице-мэра Олега Извекова в СИЗО еще на три месяца

Извеков останется под стражей до 17 июля Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня в Центральном районном суде вице-мэру Челябинска Олегу Извекову продлили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Извекову продлили меру пресечения на три месяца, до 17 июля, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Ранее вице-мэра отправляли в СИЗО на два месяца, но он с этим не согласился и подал апелляцию в облсуд. Однако и там решили, что Извекова нужно оставить под стражей.

Напомним, заместителя главы города Олега Извекова задержали днем 18 февраля. Следствие считает, что он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, который по делу проходит как подозреваемый. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые Извеков получил за контракт на поставку тепловизоров в МФЦ Челябинска по улице Труда.19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В администрации города ему предложили написать заявление об уходе, но он отказался. На днях супруга чиновника рассказала, в каких условиях он содержится в СИЗО.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Например, в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

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