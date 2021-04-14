Жители села Челябинской области оказались отрезанными от цивилизации из-за паводка

Так выглядит дорога в селе Заварухино Фото: кадр из видео Марьям Жумадиловой / vk.com

Жители села Заварухино Сосновского района Челябинской области записали видеоролик, в котором рассказали о проблемах, вызванных паводком. По их словам, уже на протяжении 15 лет каждую весну дорога, которую и дорогой сложно назвать, превращается в грязь. В связи с этим в село не ходит общественный транспорт, дети не могут отправиться в школу, застревают машины скорой помощи, а водители пожарных машин могут проехать лишь по хрупкому мостику, который легко рухнет под тяжестью.

Один из жителей села владеет трактором, поэтому ему приходится буквально круглосуточно вытаскивать из грязи застрявшие автомобили. Сельчане говорят, что неоднократно писали в администрацию района просьбы о новой дороге, но в ответ получали лишь отписки.

Мы направили запрос в администрацию Сосновского района, чтобы узнать, планируется ли строительство дороги из села Заварухино, но на момент публикации ответ в нашу редакцию не поступил.

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