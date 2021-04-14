Текслер премирует активистов голосования по развитию городской среды

В Челябинской области муниципалитетам-активистам рейтингового голосования выделят дополнительные деньги на развитие территорий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование по благоустройству общественных территорий страны. Голосовать могут граждане старше 14 лет.

Сегодня, 14 апреля, на областном аппаратном совещании губернатор заявил, что выделит дополнительное финансирование на развитие муниципалитетов, которые будут самыми активными в новом проекте.

— Информирую о своем решении дополнительно поощрить те муниципалитеты, где будет достигнут высокий уровень активности граждан в голосовании. Такие муниципалитеты получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места соответственно. Эти средства они смогут дополнительно потратить на развитие территорий, — сообщил губернатор.

Накануне старта голосования, 19 апреля, запускается горячая линия, на которой расскажут о работе платформы, о проведении первого федерального рейтингового голосования, о возможностях и возможно личном вкладе в развитие родного города.

Кстати, в нынешнем году в Челябинской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 128 сквер и 118 двор, сообщает минстрой.

Единый бесплатный номер горячей линии 8 (800) 600-20-13. Он будет доступен для звонка из любого уголка России.

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