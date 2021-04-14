Текслер прокомментировал инцидент с ДТП, которое устроил пьяный глава поселка Челябинской области

Фото: lugovskoe.eps74.ru / ПУЛ 74

Сегодня на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ДТП, которое устроил глава Луговского сельского поселения. Он призвал своих коллег помнить о моральном облике власти и не допускать подобных инцидентов, поскольку такие эпизоды негативно сказываются на представлениях людей о чиновниках.

— Необходимо быть примером безупречного поведения, вести кадровую работу исходя из этих принципов. Мы с вами знаем, что по поведению отдельных горе-чиновников люди судят, к сожалению, о всей власти. Прошу об этом помнить и соответствующим образом поступать, что важно, вести кадровую политику, понимая эти обстоятельства, — сказал Текслер.

Напомним, авария произошла 10 апреля в Красноармейском районе. За рулем автомобиля Kia Rio ехал пьяный глава Луговского сельского поселения Рашит Сабиров, который и устроил ДТП. Он выезжал на главную улицу и въехал в УАЗ, в котором сидел 35-летний мужчина. В результате внедорожник перевернулся, водитель получил травмы. После инцидента Рашит Сабиров сложил свои полномочия, уйдя с поста главы поселка.

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