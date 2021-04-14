Погрузчик насмерть задавил уснувшую женщину на мусорном полигоне под Челябинском

По предварительным данным, женщина без определенного места жительства уснула, будучи пьяной Фото: Сергей СОТНИКОВ

Вечером 13 апреля на полигоне ТБО в Полетаево погрузчик насмерть задавил женщину. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете. По данным следователей, у погибшей не было определенного места жительства, а на полигоне она уснула, будучи пьяной.

— Женщина без определенного места жительства в состоянии алкогольного опьянения уснула на площадке разгрузки. Вечером, когда проводились работы, ее задавило техникой, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи проводят проверку инцидента, но на полигоне уточнили, что погрузчик является лишь одной из версий случившегося.

— Женщина была сотрудницей подрядной организации, которая работает на полигоне. Причины смерти выясняются. Есть ли у нее место жительства или нет, мы не можем сказать, — уточнили в пресс-службе полигона.

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