На границе Челябинской области и Казахстана развернули крупную партию снюса и семян элитных сортов

Фура везла сборный груз в Екатеринбург. Фото: Челябинская таможня

При проверке сборного груза на российско-казахстанской границе челябинские таможенники обнаружили целый букет нарушений. Машина, направлявшаяся в Екатеринбург, везла запрещенные вещества, алкоголь и семена сомнительного происхождения и качества.

— В ходе таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни обнаружили в грузовике 2,6 тонн семян кукурузы элитных сортов без фитосанитарного сертификата, 178 бутылок коньяка без российских акцизных марок и 1440 упаковок некурительного табака — снюса, — прокомментировал пресс-секретарь челябинской таможни Александр Земсков.

Снюс запрещен к ввозу на территорию России, поэтому его сразу вернули обратно в Казахстан. Та же судьба впоследствии ждала семена. Возбуждено административное дело.

Алкоголь изъят Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте для дальнейшего разбирательства. Возможно, все 178 бутылок уничтожат.

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