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Общество14 апреля 2021 14:05

В Челябинской области спасли пенсионера, сломавшего ногу во время рыбалки на тонком льду

Самостоятельно эвакуировать пенсионера врачи скорой не смогли, они вызвали спасателей
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мужчину не испугала опасность провалиться под лед в апреле. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Мужчину не испугала опасность провалиться под лед в апреле. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе спасли 70-летнего пенсионера, сломавшего ногу во время рыбалки. Врачи не решились самостоятельно эвакуировать травмированного пациента с опасно тонкого льда озера Кысыкуль и вызвали специалистов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Любителя зимней рыбалки, несмотря на аномально жаркую для апреля погоду, не испугали предостережения сотрудников ГИМС и штрафы полиции за выход на тонкий лед. Вот только промысел обернулся падением: мужчина поскользнулся, упал на бедро и подняться уже не смог.

— Энергично размахивая руками, он смог привлечь внимание рыбака у соседней лунки, — рассказала Марина Яковлева. — Вместе вызвали скорую, но подъехать к берегу и выйти на лед сотрудники скорой помощи не могут. За помощью они обратились к спасателям областной поисково-спасательной службы.

Первую помощь рыбаку дежурная смена Миасского отряда оказала прямо на льду. На поврежденную ногу наложили шину и при помощи саней эвакуировали пенсионера через хрупкий лед, лесную полосу до дороги садовых участков «Нагорный» и передали бригаде медиков.

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