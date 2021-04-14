Верховный суд отменил решение о взыскании 2,1 млн с офицера за погибшего срочника из Магнитогорска

Тело 18-летнего Станислава Куземы нашли в лесу Фото: социальные сети

Верховный суд России отменил решения, которые приняли суды трех инстанций, о компенсации матери погибшего срочника из Челябинской области. По словам адвоката женщины Александра Передрука, изначально суд взыскал 2,1 млн рублей с офицера, которого признали виновным в этом деле. Однако его отправили в колонию на 6 лет, поэтому мать солдата Светлана может и вовсе не получить компенсацию от осужденного.

В связи с этим, вместе с адвокатом она начала добиваться того, чтобы деньги выплачивало государство, поскольку оно несет ответственность за своих служащих. В результате Верховный суд отменил решение по взысканию выплаты с офицера, иск можно подать заново.

— Сегодня нам удалось убедить Верховный Суд в том, что государство должно отвечать за незаконные действия его должностных лиц, — написал адвокат Александр Передрук на своей странице в Facebook. — Дело направлено на новое рассмотрение в Уссурийский гарнизонный военный суд.

Напомним, тело 18-летнего срочника Станислава Куземы из Магнитогорска нашли в лесу под Уссурийском — туда его отправили служить. Позже выяснилось, что парень покончил с собой, а причастным к этому мог стать офицер части, который превышал должностные полномочия и довел Станислава до суицида. Как оказалось, этому предшествовали издевательства и унижения со стороны двух офицеров, теперь уже бывших. Одного из них отправили в колонию на шесть лет, другого — на пять.

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