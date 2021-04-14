Художница из Челябинской области прожила девять лет в экопоселении вдали от городской суеты

Сейчас Юлия Евченко на время вернулась на Южный Урал по семейным обстоятельствам. Когда она закончит дела, то уедет снова жить в экопоселение. Фото: «Хорошие новости»

Художница Юлия Евченко после девяти лет жизни в экопоселении на юге России вернулась на малую родину в Челябинскую область. Сейчас ей 40 лет, а у нее самой есть 16-летний сын Малик. Вместе с ним она обитала в небольшом деревянном доме на окраине Кабардинской станицы в Краснодарском крае. Соседями Юлии были современные хиппи, которые перебрались из больших городов в глубинку, чтобы в лоне природы воспитывать детей и соблюдать экологические принципы жизни, пишет издание «Хорошие новости».

Юлия Евченко родилась в Челябинске. В студенческие годы она переехала жить в Санкт-Петербург. Под влиянием новых друзей там она стала больше рисовать и увлеклась фотографией. Однажды Юлия отправилась в гости к друзьям в экопоселение под Хадыженском в Краснодарском крае. Эта поездка изменила ее жизнь: после недели, проведенном в деревянном доме без удобств, девушка решила остаться в экопоселении вместе с сыном, которому к тому времени исполнилось семь лет.

— В Санкт-Петербурге мне было тяжело. Много народу, метро, гнетущая атмосфера, постоянно пытаешься заработать деньги, чтобы оплатить аренду квартиры. Крутишься-крутишься, на творчество времени не хватает...а в деревне я почувствовала себя комфортно. Спокойно. Малик много гуляет, у него там появились друзья, так как вокруг нас жили многодетные семьи. Поэтому я решила не возвращаться в Санкт-Петербург. Вещи мне выслали уже по почте, — рассказала Юлия изданию “Хорошие новости”.

Юлия стала жить в небольшом деревянном коттедже, который чем-то напоминает домик из советского мультфильма «Простоквашино». В поселении имелось электричество, а вот с водопроводом были некоторые проблемы. Воду приходилось носить из колодца, а зимой еще и колоть дрова.

Фото: «Хорошие новости»

Пришлось также отказаться от большинства благ цивилизации. Жизнь в экопоселении научила Юлию довольствоваться лишь самым необходимым: простая еда, подходящая одежда и прочная обувь. Посуду она мыла, например, с помощью горчицы и соды. Некоторые её друзья заходили и еще дальше в этом плане — применяли для таких целей золу из печи. А вот для мытья головы уроженка Челябинска использовала желтки от яиц.

— У меня очень длинные волосы, до пояса. Им требовалось не один, а два желтка за раз. А в качестве увлажняющего крема для кожи я использовала кокосовое масло, — вспоминает Юлия.

Большую часть времени Юлия провела за творчеством: рисовала картины, а также лепила из керамики посуду. Этим она, кстати, и зарабатывала на жизнь.

— В последние годы в станице появился очень хороший интернет, и я продавала свои изделия через сеть. Заказы отправляла по почте, отделение находилось недалеко. В месяц удавалось так заработать 10-15 тысяч, этого вполне хватало на жизнь в станице, — рассказала Юлия.

Фото: «Хорошие новости»

Фото: «Хорошие новости»

Сейчас Юлия по семейным обстоятельствам вернулась вместе с сыном в Челябинскую область и пока гостит в Аргаяшском районе у родителей. Когда она закончит все свои дела, то уже вернется обратно в Краснодарский край. Но на этот раз будет искать более крепкий дом, поскольку в предыдущем постоянно протекала крыша.

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