В Челябинске заделали дыру в асфальте, которую местные жители превратили в арт-объект

Сейчас на месте ямы лежит щебень Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Ленинском районе Челябинска спустя шесть дней ликвидировали провал на перекрестке улиц Пограничной и Курганской. Как передает корреспондент КП-Челябинск, сейчас на месте бывшей ямы лежит щебень. Однако некоторые автомобилисты по привычке все же объезжают этот участок дороги.

Напомним, жители города обнаружили яму в прошлый четверг, 8 апреля. Чтобы никто случайно не заехал туда, горожане сделали «дорожный знак» из подручных средств: принесли покрышку с цветника, поставили палку и навесили на нее старый пиджак, вероятно, с ближайшей мусорки.

А вот так перекресток выглядел до ремонта

Как уточнили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства, подрядчик МУП ПОВВ ликвидировал аварию на инженерных сетях.

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