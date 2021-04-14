В центре Челябинска на акции «Зато не аборт» выставили коробки с «мертвыми младенцами»

Возле каждого игрушечного младенца расположена табличка с датой его смерти. Фото: творческое объединение «Феминизм Челябинск»

В Челябинске возле торгово-развлекательного комплекса «Урал» появились картонные коробки с куклами внутри, олицетворяющими мертвых младенцев. На каждой были таблички с историями о детоубийствах новорождённых, произошедших с 2018 по 2021 год. Оказалось, что акцию «Зато не аборт» устроили местные феминистки.

Фото: творческое объединение «Феминизм Челябинск»

К такой необычной акции активисток сподвигло убийство младенца, которое произошло 5 апреля в Челябинской области. В посёлке Мирный дети обнаружили мертвого ребенка в мусорном пакете возле лесополосы. Феминистки считают, что эта трагедия произошла из-за того, что женщина не смогла вовремя прервать беременность.

— Запрет абортов не улучшит демографию, а приведёт к череде реальных убийств и множеству искалеченных судеб уже существующих людей. Не стоит забывать, что после того, как в 1936 году запретили аборты, 25% всех убийств в стране составили именно детоубийства младенцев, — рассказала руководительница творческого объединения «Феминизм Челябинск» Анастасия Зеленцова.

Фото: творческое объединение «Феминизм Челябинск»

Выступление феминисток уже дало ответную реакцию. Некоторые общественники заявили, что готовы собрать единомышленников в парке и заявить о вреде абортов и необходимости улучшать демографическую ситуацию в стране.

Это уже не первая акция челябинских феминисток, к которой они смогли привлечь внимание общественности. В 2020 году активистки разместили «Стену Памяти» в подземном переходе на площади Революции. Она была посвящена жертвам домашнего насилия. Правда, не всем жителям города пришлось по душе творчество борцов за равноправие. Инсталляцию разрушили через несколько дней.

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