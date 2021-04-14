Бокс без купюр: челябинский журналист издал книгу про карьеру профессионального бойца

Новая книга Михаила Араловца посвящена профессиональному боксу. Фото: из архива героя публикации.

Подготовка к чемпионатам России, Европы, мира, Олимпийским играм. А когда что-то не складывается боксер принимает решение строить профессиональную карьеру. Где это лучше сделать, имея опыт и достижения? Ответ для многих очевиден — в Америке... Об этом рассказывает повесть спортивного журналиста, поработавшего в разное время во многих ведущих челябинских СМИ Михаила Араловца. Герой книги «Последний бой» — Майкл «Хантер» Кузнецов (он же — Михаил Кузнецов) день и ночь тренируется в Штатах, становится чемпионом мира по профессиональному боксу. «Расслабляется» и теряет свои титулы. Остается без денег, едет в Россию, пытается вернуться в бокс и снова стать лучшим, но не все так просто.

Прототипом главного героя повести, размещенной пока на электронной площадке, по словам Михаила Араловца является известный спортсмен. В произведении реально описан лишь его путь к успеху. Все остальное — художественный вымысел. Правда, имя боксера автор не раскрывает.

Отметим, что ранее Михаил Араловец, член Союза писателей России, лауреат и победитель всероссийских конкурсов «засветился» на книжном «небосклоне» изданиями об олимпийцах Челябинской области, о южноуральском спорте в годы войны и челябинских атлетах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, детективной повестью «Дубровский 2.0 Перезагрузка», остросюжетным сценарием «День справедливости», документальной прозой, посвященной 100-летию комсомола на Южном Урале. «Последний бой» — очередная книга со спортивной «нагрузкой», изданная пока на электронной платформе.

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