Транспортная прокуратура проследит за соблюдением прав челябинцев, оставшихся без отдыха в Турции

Жителям Челябинской области этой весной не удастся поехать в Турцию Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Уральская транспортная прокуратура проследит за деятельностью туроператоров по возвращению денег челябинцам, которые остались без отдыха в Турции из-за пандемии. Ситуацию на контроль поставил глава надзорного ведомства Владимир Дроздецкий.

— Вопросы соблюдения законности при организации урегулирования претензий пассажиров, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким взяты на контроль, — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, накануне российские власти объявили об ограничении перелетов в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Под закрытие также попало авиасообщение с Танзанией — оттуда везут не только ковид, но и малярию.

Но туроператоры возвращать деньги не спешат. Они предлагают купившим путевки южноуральцам отложить поездку на более поздний период или рассмотреть другие варианты.

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