Челябинец выставил на продажу тепловоз советского производства за 19 млн рублей

Фото: avito.ru
На одном из известных сайтов объявлений в Челябинске выставили на продажу тепловоз времен СССР. Хозяин техники попросил за машину 19,3 млн рублей. Причем сам тягач находится в рабочем состоянии, пишет издание «Курс дела».
Фото: avito.ru
Тепловоз прошел техобслуживание. Также его покрасили, а в салоне провели косметический ремонт: сделали сиденья из кожи и установили новую компьютерную технику.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
— Тепловоз 1983 года выпуска, последний ремонт в объеме ТР-З делали в 2016 году, — рассказал хозяин машины Алексей.
Автор объявления отметил, что готов снизить цену, если покупатель попросит об этом.
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