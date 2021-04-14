Челябинец выставил на продажу тепловоз советского производства за 19 млн рублей

Фото: avito.ru

На одном из известных сайтов объявлений в Челябинске выставили на продажу тепловоз времен СССР. Хозяин техники попросил за машину 19,3 млн рублей. Причем сам тягач находится в рабочем состоянии, пишет издание «Курс дела».

Фото: avito.ru

Тепловоз прошел техобслуживание. Также его покрасили, а в салоне провели косметический ремонт: сделали сиденья из кожи и установили новую компьютерную технику.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

— Тепловоз 1983 года выпуска, последний ремонт в объеме ТР-З делали в 2016 году, — рассказал хозяин машины Алексей.

Автор объявления отметил, что готов снизить цену, если покупатель попросит об этом.

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