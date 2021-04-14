В частном доме на пожаре в Курганской области погиб пятилетний ребенок

Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Фото: архив КП
В Шумихе Курганской области на улице Махова сгорел частный дом, где проживала многодетная семья. В результате пожара погиб пятилетний ребенок.
Хозяйку жилья и ее пятерых детей увезли в педиатрическое отделение местной районной больницы. Сама она находится в шоковом состоянии, ей уже оказывают психологическую помощь. Глава семейства во время ЧП находился за пределами региона. В настоящий момент он уже едет домой.
— Пострадавшим окажут всю необходимую помощь – будут собраны вещи и продукты, оказано содействие в восстановлении документов и оформлении мер социальной поддержки при пожаре за счёт регионального и муниципального бюджетов, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Власти Шумихи уже подобрали временное жилье для пострадавших в случае, если им некуда будет идти.
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