В частном доме на пожаре в Курганской области погиб пятилетний ребенок

Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Фото: архив КП

В Шумихе Курганской области на улице Махова сгорел частный дом, где проживала многодетная семья. В результате пожара погиб пятилетний ребенок.

Хозяйку жилья и ее пятерых детей увезли в педиатрическое отделение местной районной больницы. Сама она находится в шоковом состоянии, ей уже оказывают психологическую помощь. Глава семейства во время ЧП находился за пределами региона. В настоящий момент он уже едет домой.

— Пострадавшим окажут всю необходимую помощь – будут собраны вещи и продукты, оказано содействие в восстановлении документов и оформлении мер социальной поддержки при пожаре за счёт регионального и муниципального бюджетов, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Власти Шумихи уже подобрали временное жилье для пострадавших в случае, если им некуда будет идти.

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