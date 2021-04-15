Иномарка насмерть сбила 17-летнего парня в Челябинске

Молодой челябинец скончался на месте. Фото: ГИБДД Челябинска
Авария произошла накануне вечером, 14 апреля, напротив дома № 287д по проспекту Победы. Skoda Octavia сбила 17-летнего парня, когда он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм молодой челябинец умер на месте.
Удар был настолько сильный, что на капоте осталась вмятина. Фото: ГИБДД Челябинска
— Автомобилем управлял 25-летний мужчина. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Сейчас следователи полиции устанавливают обстоятельства аварии.
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