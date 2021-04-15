В Калининском районе Челябинска отключат светофоры на двух перекрестках

Светофоры отключат в Калининском районе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 15 апреля, в Калининском районе Челябинска перестанут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
Где и на сколько выключат светофоры:
* с 8:00 до 18:00 пр. Победы — ул. Молодогвардейцев;
* с 8:00 до 12:00 Свердловский пр. — ул. Работниц. Тут будут ремонтировать электросети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru