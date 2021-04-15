В Калининском районе Челябинска отключат светофоры на двух перекрестках

Светофоры отключат в Калининском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 апреля, в Калининском районе Челябинска перестанут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Где и на сколько выключат светофоры:

* с 8:00 до 18:00 пр. Победы — ул. Молодогвардейцев;

* с 8:00 до 12:00 Свердловский пр. — ул. Работниц. Тут будут ремонтировать электросети.

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