В Челябинской области будут судить контрабандиста, который перевез в Казахстан доски на 2,8 млн рублей

Чтобы перевести древесину через границу контрабандист предоставил поддельные документы о ее происхождении, объеме и стоимости. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Троицкий районный суд рассмотрит дело 38-летннего екатеринбуржца, который в прошлом году перевез в Казахстан хвойные доски на сумму более 2,8 млн рублей. Ему удалось вывезти 320 куб. м пиломатериалов. За границу их доставляли семь машин. Чтобы перевести древесину через границу контрабандист предоставил поддельные документы о ее происхождении, объеме и стоимости.

— Во время следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, проведены осмотры изъятых транспортных средств, пиломатериалов, товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения. Проведены товароведческая, почерковедческая и технико-криминалистическая судебные экспертизы. Допрошен ряд свидетелей, проведены обыски на пилорамах, расположенных на территориях Свердловской области и Пермского края, на которых осуществлялось приобретение и погрузка пиломатериалов, — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Судить жителя Екатеринбурга будут по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере». Ему грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.

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