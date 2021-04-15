Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2021 составляет 58 452 человека. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 116 человек, школьников среди них нет. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 58 452 случая COVID-19. Такие данные дает региональный минздрав на 15 апреля 2021 года.

Накануне врачи выписали 116 пациентов. Под наблюдением остаются 3190 южноуральцев. Всего болезнь перебороли 52 736 жителей области.

За прошедшие сутки умерли 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 5 из них скончались от самого вируса, а у двоих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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