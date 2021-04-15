Аномальную жару в Челябинской области сменит мокрый дождь со снегом

Расставаться с жаркой погодой совсем не хочется. Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену жаркой солнечной погоде на Южном Урале придут похолодание и дожди. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу, 16 апреля, в области ожидается 0, +5. Днем воздух прогреется до +9,+14, на юге до +20, местами пройдут небольшие дожди.

В субботу, 17 апреля, будет облачно с прояснениями, в каких-то районах тоже пройдут дожди, на севере — с мокрым снегом. Ночью похолодает до -1,+4, а днем потеплеет до +9,+14.

В Челябинске в ближайшие два дня осадков не ожидается. Днем температура может опуститься до +9.

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