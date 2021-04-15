На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании

Существенное потепление в Челябинской области подстегнуло подготовку сельских районов к предстоящей посевной кампании. На Южном Урале яровыми сельскохозяйственными культурами будет засеяно 1,8 млн гектаров.

Посеять в срок поможет новая техника, но сначала нужно задержать влагу, проверить на всхожесть все семена. По словам губернатора Алексея Текслера, нужно использовать все возможности, чтобы эффективно провести посевную, в том числе преимущества новой техники, цифровизации и страхования рисков:

— У меня нет уверенности, что все до конца понимают плюсы этой работы. Прошу провести работу с муниципалитетами, аграриями. Цифровизация — одна из задач, которая позволит реально повысить эффективность. Про страхование мы тоже говорили — аграриям надо помогать. Не просто рассказывать, что нужно застраховать посевы, но и организационно, и в работе со страховыми компаниями, — отметил Алексей Текслер.

Как сообщили в минсельхозе, период заключения договоров страхования очень короткий — не позднее 15 дней после окончания посевных работ, поэтому уже сегодня нужно начинать работать со страховщиками.

На вооружении аграриев, по словам министра Алексея Кобылина, сегодня самая современная техника, которой только за последний год приобрели 1200 единиц на 2,7 млрд рублей — это самая массовая закупка. Современная техника позволяет оптимизировать сроки сева за счет одновременного проведения нескольких операций, широкого захвата прицепных орудий, а использование цифровых систем точного земледелия экономитрасход семян, энергоресурсов. Эффективность таких систем повышается, если проведена цифровизация сельхозугодий.

Как отметил министр, с 2018 года в Челябинской области обследовано более 4,4 млн гектаров земли сельхозназначения, на эти цели муниципалитетам выделяются субвенции из регионального бюджета.В цифровом виде создан актуальный баланс земель по виду угодий: пашня, сенокосы, пастбища, неиспользуемые и неучтенные земли. Выработаны рекомендации по рациональному использованию земли. Эти данные необходимы муниципалитетам для разработки дальнейших планов, для привлечения инвесторов, это эффективный механизм управления земельными ресурсами.В 2021 году карты наполнятся информацией о паевых землях и пайщиках. Это дополнительная мотивация собственника для постановки паев на кадастровый учет, тем более там, где проведена цифровизация, эти работы удешевляются в 5-10 раз. А муниципалитет получает законную возможность перевода неиспользуемых земель в муниципальные земли. Также в 2021 году планируется загрузить данные по границам населенных пунктов и земель промышленности, чтобы выхолостить из сельхозугодий земли, которые уже нельзя использовать и, напротив, вовлечь в производство свободные с помощью их перевода, например, в муниципальные.

Сельхозтоваропроизводители, которые также участвуют в этой работе, получают возможность использовать данные по рельефу местности, плодородности почв и т.д.Как только позволит погода, аграрии начнут обработку полей с целью задержания влаги. Алексей Кобылин отметил районы, которые в этом году будут наращивать пашню — Верхнеуральский, Троицкий Нагайбакский,Кунашакский, Уйский, Карталинский.