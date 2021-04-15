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Происшествия15 апреля 2021 9:36

В Челябинске покончил с собой контрактник ЧВВАКУШ

Его нашли под окнами строящегося дома
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Что толкнуло парня на суицид, сейчас выясняют силовики.

Что толкнуло парня на суицид, сейчас выясняют силовики.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия произошла накануне, 14 апреля. Тело молодого военнослужащего обнаружили под окнами строящейся десятиэтажки во внеслужебное время. Известно, что парень служил по контракту в ЧВВАКУШ. Что толкнуло его на суицид, сейчас выясняется.

— Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту военно-учебного заведения в Челябинске, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ЦВО. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне Верховный суд отменил решение о взыскании 2,1 млн с офицера за погибшего срочника из Магнитогорска Станислава Куземы. До трагедии юношу довели офицеры, которые измывались над ним.

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