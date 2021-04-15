«Рисовали 10 лет»: в Челябинске продают «Картину без вдохнавения» за 50 млн рублей

Скрин: avito.ru

Нет вдохновения, зато чувства юмора не занимать. В Челябинске выставили на Avito «Картину без вдохнавения». Нет, мы не опечатались. Слово «вдохновение» у художника через «а». Видимо, на изучение русского языка тоже не хватило музы.

Цена — 50 млн рублей. В подписи указано, что рисовали 10 лет. Также приложено фото. Произведение представляет собой квадратную доску, небрежно окрашенную в белый цвет. В общем, на любителя, хотя в музеях современного искусства еще не такое выставляют.

Автор оказался не оригинален, сообщает радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске). Сервис «Авито» обычно делает еще и подборку похожих объявлений, в которых мы смогли отыскать очень много похожих лотов. К примеру — «Картина на миллион». На белом холсте просто написан черным маркером 1 млн, но цена почему-то больше — 77 млн. Далее идет картина подешевле, всего за 10 млн рублей. Там изображен человечек, больше похожий на каракулю.

Ну и еще одна, всего за полмиллиона, называется «В погоне за солнцем». Это рисунок акварелью, на первый взгляд, да и вообще ощущение, что ее рисовал 3-летний ребенок. Объявление сопровождает такое описание (орфография и пунктуация сохранены): «Трудился над ней месяц, только для настоящих ценителей искусства, предлогайте свою цену ребенок зарабатывает на Хотвилс. Также возможно написать др картину на заказ».

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