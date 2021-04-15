По дороге плывут ледяные глыбы: в Челябинской области вышедшая из берегов река отрезала путь к селу

Жителей просят отказаться от поездок. Фото: vk.com/«Подслушано Тюлюк»

В Катав-Ивановском районе из-за паводка заблокирован проезд в село Тюлюк, возле которого расположен нацпарк «Зигальга». Из-за таяния снега здесь вышла из русла река Юрюзань.

— Внимание! Убедительная просьба не пытаться проехать в Тюлюк и из Тюлюка, из-за половодья проезд невозможен. По дороге течет река с глыбами льда, не пытайтесь проехать, очень опасно. На въезде стоит пост ДПС, — сообщают в администрации Тюлюкского сельского поселения.

Проезд в село и из села закрыт. Фото: vk.com/«Подслушано Тюлюк»

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что угрозы жизнеобеспечения жителей из-за разлива реки нет.

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