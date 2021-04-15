Темный Жуковский: в Челябинске сорвался аукцион по подсветке исторического дома

Дом Жуковского должны подсветить к 25 августа. Фото: проектная документация

Новая архитектурно-художественная подсветка дома Жуковского на Труда, 88 оказалась под вопросом. Аукцион на поиск подрядчика объявили в начале апреля, но победителя так и не выбрали. В Госкомитете по охране объектов культурного наследия Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что ими разрешение на новую подсветку вообще не выдавалось.

— В Государственном комитете охраны объектов культурного наследия отсутствует информация о монтаже архитектурно-художественной подсветки на объекте культурного наследия на улице Труда, 88, — сообщили КП-Челябинск в ведомстве. — Во избежание повреждения здания работы должны проводиться по разрешению.

Аукцион на новую архитектурно-художественную подсветку на 2 млн рублей был объявлен 2 апреля. К 12 апрелю поступила только одна заявка от компании, которая не соответствовала требованиям. Кстати, именно эта компания «Городская домостроительная компания-Урал» в 2019 году выиграла контракт на ремонт фасада дома Жуковского на 9,2 млн рублей.

У Челябинской филармонии тоже будет новое освещение. Фото: проектная документация

А вот по архитектурно-художественной подсветке Челябинской филармонии на Труда 92А подрядчика для монтажа новой подсветки выбрали. Им стала «РК Авангард», которая сбила начальную цену контракта на 19 901 рублей.

Оба здания — охраняемые памятники архитектуры, выполненные в стиле 19-20 веков. Они находятся в исторической части города на главной пешеходной улице. Как говорится в проекте контрактов, что подсветка подчеркнет особенности зданий и сохранит архитектурную эстетику. Финансировать проекты будут из областного бюджета в рамках субсидии. Заказчиком работ выступает «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». По контрактам дома должны «подсветить» до 25 августа 2021 года.

Все работы в Доме Купца Каширина приостановлены. Фото: Госкомитета охраны ОКН Челябинской области

Ранее в Госкомитете сообщали о незаконных работах на Доме купца Каширина по Труда, 75. Новый собственник без согласования начал ремонт. В Госкомитете сообщили, что работы проводятся без разрешений и проектной документации лицами, которые не имеют специальной лицензии.

— Протоколы об административных правонарушениях будут составлены в отношении собственника объекта культурного наследия, — добавили в ведомстве. — Проведение работ не соответствующих действующему законодательству приостанавливается.

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