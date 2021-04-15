Проезд по проспекту Победы рядом с Ленинградским мостом начнут закрывать с 16 апреля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске с 1 мая на очередной этап ремонта закроют Ленинградский мост. Проезд общественного транспорта и автомобилей по проспекту Победы от улицы Болейко до Российской будет закрыт до 5 июля. В мэрии рассказали, какими маршрутами пустят трамваи.

Мост через реку Миасс в Челябинске полностью закроют на втором этапе ремонта. Первый начнется с 16 апреля с перекрестке Победы—Российской. Там будут переносить остановку «Российская» и менять трамвайные пути. Изначально в мэрии сообщали, что ограничение движения там не связано с ремонтом Ленинградского моста. Но позже уточнили, что работы будет проводить ОАО «Уралмостострой» — филиал «Мостоотряд №16».

— Обращаем внимание, что движение трамваев будет организовано по измененным схемам, а водителей просим отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений, — отметили в администрации Челябинска.

Ограничения движения на перекрестке Победы—Российской пройдет в несколько этапов. Их мы для вашего удобства собрали в одной картинке.

Дорожники уточнили также, что с 24 апреля по 1 мая трамваи не будут ходить по улице Российской от проспекта Победы до кольца ЧГРЭС. Инфографика: Сергей Зверев

Электротранспорт на период ремонта пустят следующим образом. Так, с 16 апреля по 1 мая трамвай №15 пойдет по маршруту Чичерина — Российская – ЧТЗ, «восемнадцатый» по Чистопольской через Российскую и до ЧМК.

16 и 17 апреля с 10:00 до 15:00 трамвай №7 будет возить пассажиров в оба направления по Колющенко—Кирова—Российская—Карла Маркса—Колющенко. По этим же улицам вагоны «семерки» пустят с полуночи 24 апреля по 1 мая включительно.

— С 1 мая по 5 июля будет прекращено движение транспорта по проспекту Победы через Ленинградский мост — на участке от Российской до улицы Болейко, — добавили в мэрии.

Власти уже определили схему проезда на время ремонта перекрестка рядом с Ленинградским мостом (спойлер: у автономистов будет возможность проехать).

Схема движения грузового транспорта. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Как пустят городской общественный транспорт на время ремонта Ленинградского моста, мы подробно рассказали в материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru