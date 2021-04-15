Соседи спасибо не скажут: что категорически запрещено складывать в контейнеры для ТКО

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Южном Урале досрочно начался сезон традиционных субботников. Навести порядок во дворах многоквартирных домов жителям Челябинской области помогает аномально теплый апрель. В этом году весенняя уборка организована по-новому: мешки с листвой, собранной с придомовых территорий многоквартирного жилого фонда, должны складироваться вне контейнерных площадок. А компания ЦКС, по строгому графику, будет направлять машины специально для их вывоза.

Такой алгоритм был разработан, чтобы избежать переполнения контейнеров, а значит, загрязнения площадок и дворов в ветреную погоду. Однако сложностей избежать не удалось: южноуральцы массово взялись за весеннюю уборку и количество мусора, сбрасываемого в баки, увеличилось в разы. Чтобы избежать беспорядка, сохранить комфортную среду и не испортить отношения с соседями, важно соблюдать простые правила.

1. Не нужно скидывать в баки листву. Такая ситуация приведет к проблемам при дальнейшей обработке отходов на сортировочных станциях, а также сложностям при захоронении мусора. Сухая листва — пожароопасный материал, таким же становится и перемешанный с ним обычный бытовой мусор. Листву необходимо размещать в мешках возле контейнерных площадок. Такие отходы будут вывозить отдельные машины.

2. В баки не следует помещать отходы, которые образуются при уходе за кустарниками и деревьями. К ним относятся спилы стволов деревьев, обрезь веток. Вывоз такого мусора не включен в тариф на услугу по обращению с ТКО. И за его вывоз должны отвечать лица, которые организуют санитарную подрезку кустарников и деревьев.

3. В контейнеры не нужно помещать крупногабаритные отходы (КГО), к которым относятся старые мебель, бытовая техника и сантехника. Это может привести к невозможности обслуживания баков: мусоровозы просто не смогут поднять переполненную емкость, так как это может привезти к поломке техники.

КГО необходимо помещать на специальную площадку, если такая организована на контейнерной площадке, либо оставлять вблизи баков. Этот мусор вывозится на небольших грузовых машинах типа «ГАЗель».

4. Шины, медицинские отходы, лампы, батарейки, моторное масло запрещено скидывать в баки и даже оставлять на контейнерной площадке. Это не только нарушение правил благоустройства, но и загрязнение окружающей среды. Все перечисленные отходы необходимо сдавать на спецутилизацию. В противном случае придется заплатить штраф: от 2 тыс. рублей физлицам и до 250 тыс. рублей для компаний.

Центр коммунального сервиса просит всех жителей Челябинской области не нарушать указанный порядок обращения с ТКО, уважать своих соседей и работу коммунальных служб. Только вместе мы сможем сделать Южный Урал — наш общий дом — чистым и процветающим!

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