Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Челябинском

Фото: Уральская транспортная прокуратура

ЧП произошло сегодня, около полудня. На перегоне Козырево-Потанино женщина в возрасте около 50 лет перебегала железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым поездом. От полученных травм она скончалась на месте.

— Следователем Челябинского следственного отдела на транспорте проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, устанавливается личность пострадавшей, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе СК на транспорте.

На место происшествия также выехал Челябинский транспортный прокурор. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

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