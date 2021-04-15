Алексей Текслер определил срок строительства дороги в Академ Риверсайд

Губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и замглавы города Максим Куляшов на дороге в Академ Риверсайде. Фото: gubernator74.ru

Микрорайон Академ Риверсайд в Челябинске заселен около 10 лет назад. Но до сих пор в жилом массиве возводятся детсады, школа, нет скверика. И с дорогами неважно. Из-за отсутствия комплексного подхода к строительству прежние власти не требовали одномоментного освоения территории.

В четверг, 15 апреля, губернатор Алексей Текслер инспектировал дороги Челябинска, точнее, участки, где дороги должны были давно появиться.

В Академ Риверсайде дорога по ул. Наркома Малышева — грунтовка, грязная в дожди, пыльная в жару. Соединяет она ул. Братьев Кашириных и Университетскую набережную.

Губернатор распорядился построить двухполосную дорогу с тротуарами и парковкой к осени нынешнего года. Обязательно озеленение.

Напомним, сегодня губернатор побывал в новостройках на Северо-Западе, в Ленинском районе и в Чурилово. Подводя итоги поездки, Алексей Текслер сообщил, что в 2021 г. в Челябинской области будет отремонтировано около 800 км дорог. В Челябинске сохранены объемы ремонта. Плюс, город получит беспрецедентные средства на строительство:

— В два раза больше средств, почти 450 млн. руб., будет направлено на новое дорожное строительство в Челябинске. Причина понятна: это те недоработки, которые остались от прежних решений, когда строилось жилье, но не строились дороги. Это настолько бросается в глаза, конечно, мы должны эту ситуацию исправить, — сказал губернатор.

Кстати, сегодня депутаты ЗСО приняли региональный закон о комплексном развитии территорий, инициированный губернатором.

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