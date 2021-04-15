За год РМК увеличила социальные инвестиции на четверть — до 2,44 млрд рублей

Объем вложений в спортивные, культурные, образовательные и благотворительные инициативы в 2020 году по сравнению с 2019-м вырос на 25%. Так в селе Варна открылся спорткомплекс с двумя бассейнами, тренажерным залом и сауной. В Карабаше возведен ТРЦ «Медь» с самым современным кинотеатром.

Отремонтированы детские сады в Карабаше и Коркино, обновлена коркинская лыжная база. Благодаря РМК в Карабаше построили Аллею ветеранов и Центральную площадь. В регионе появилось 5 новых хоккейных коробок.

Регулярно РМК вручает первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, проводит конкурс для школьников «Измени свой город к лучшему», поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.

Значительная сумма была направлена на борьбу с COVID-19. Медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили свыше 10 млн комплектов индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты, редкие лекарства и десятки автомобилей скорой и неотложной помощи.

За последние восемь лет вложения РМК в социальную сферу регионов присутствия превысили 14 млрд рублей.