В Челябинской области увеличили пособия на детей от трех до семи лет

Изменения в областной закон приняли депутаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области нуждающимся семьям увеличили пособия на детей от трех до семи лет. Изменения в областной закон в первом и третьем чтениях приняли депутаты Заксобрания на внеочередном собрании 15 апреля.

— Изменений несколько: с 2021 года предлагается изменить подходы к размеру пособия в зависимости от дохода семьи, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Если в прошлом году все малоимущие семьи, независимо от дохода, получали 50% от прожиточного минимума, то в этом году предлагается градация размера пособия — 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

Также в составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой и семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей. Ранее права на эти выплаты у них не было.

— Принято решение не учитывать компенсационную выплату в 11,5 тыс. рублей, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, при расчете среднедушевого дохода семьи, — добавила Ирина Буторина. — Это расширит круг получателей.

При назначении ежемесячной выплаты также будут учитывать доходы и имущество семей. При этом от заявителей не потребуют дополнительных документов. Запрашивать информацию чиновники будут самостоятельно через электронные сервисы взаимодействия.

На сегодняшний день получателями пособия являются 95 тысяч детей.

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