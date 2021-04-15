Челябинский экс-депутат, строивший «Чурилово Lake City», получил 90 тысяч рублей штрафа за неуплату налогов на 8 млн

Фото: deputat74.ru / Михаил ФРОЛОВ

Бывший челябинский депутат Андрей Пязок, который все еще проходит по делу об обманутых дольщиках ЖК «Чурилово Lake City», стал фигурантом еще одного преступления. 22 марта в Центральный районный суд поступило дело о неуплате налогов (ст.199.2 ч.1 УК РФ), однако уже на первом заседании, прошедшем 1 апреля, его прекратили. В результате экс-депутату назначили судебный штраф, хотя по вышеупомянутой статье он мог отправиться в колонию на три года.

В суде рассказали, что поводом для прекращения дела стало ходатайство следователя.

— Поступило ходатайство старшего следователя о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, — сообщили в Центральном районном суде.

По информации источника КП-Челябинск, Пязок не заплатил налогов на 8 млн рублей, но затем полностью возместил ущерб и признал свою вину. Размер назначенного судом штрафа составил 90 тыс. рублей.

Напомним, руководители компании «Речелстрой» Андрей Пязок и Сергей Вегельман стали фигурантами уголовного дело о мошенничестве. Следствие считает, что их компания заключила договоры с дольщиками на строительство 19 многоэтажных домов ЖК «Чурилово Lake City». Всего им удалось привлечь 2,5 млрд рублей от горожан. После этого Пязок и Вегельман потратили 617 млн на нужды, не связанные со строительством комплекса, а дольщики остались без обещанного жилья — пострадавшими считаются 1 300 человек.

Расследование шло неспешно, однако в ноябре 2017 года президент Владимир Путин созвонился с дольщицей компании, после чего дело передали в региональное управление СК. В мае 2019 Пязок обвинили в нарушении закона о долевом строительстве в особо крупном размере, а в июне ему удалось выйти из СИЗО под залог в 4 млн рублей.

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