В центре Челябинска появятся велостанции для ремонта двухколесного транспорта

Две станции по техническому обслуживанию обойдутся Центральному району в 40 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только в Челябинск пришло тепло, велосипедисты стали активными участниками дорожного движения. Власти знают о любви горожан к двухколесному транспорту, и каждый год понемногу наполняют город удобствами для велосипедистов. В прошлом сезоне были оборудованы велопарковки. А в этом появятся еще и станции технического обслуживания, рассказал на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск» глава Центрального района Виктор Ереклинцев:

— Это некое такое оборудование, где можно будет подойти, накачать колесо, подвесить велосипед и воспользоваться набором ключей на тросиках. С помощью них можно будет подтянуть колесо. Многие с этим сталкиваются.

Планируют сделать сразу две точки: за памятником Курчатову и на Алом поле (на пересечении Володарского и Ленина).

Чертеж будущих СТО для велосипедистов подготовил местный производитель. Он обещает сделать не хуже, чем в столице. И за свои услуги с учетом установки и монтажа просят около 40 тысяч рублей. К слову, минимальная цена в Москве на такие велостанции в два раза выше. На ноу-хау потратят сэкономленные деньги из бюджета Центрального района.

Скорее всего, станции для велолюбителей будут в таком же цветовом решении, что и парковки. Этим вопросом занимается управление архитектуры Челябинска. Специалисты обещают, техническое обслуживание для железных коней появится уже к началу лета.

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