В Челябинске задержали находившегося в федеральном розыске преступника из Волгограда

На преступника обратили внимание сотрудники ДПС Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекторы ДПС во время надзора за дорожным движением в Челябинске обратили внимание на автомобиль, который по приметам был похож на угнанный. Они решили остановить транспортное средство и проверить водителя.

Мужчина, находившейся за рулем, сделал вид, что все в порядке. Он показал документы сотрудникам ДПС. Однако в ходе осмотра выяснилось, что они были поддельными. Кроме того, сам водитель автомобиля был похож по приметам на человека, который числился в розыске.

— Водитель был доставлен в отдел полиции, где оперативниками уголовного розыска установлено, что задержанный, 38-летний уроженец города Волгограда, находится в федеральном розыске за попытку совершения особо тяжкого преступления в Волгоградской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время задержанного этапируют в Волгоградскую область для дальнейших разбирательств.

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