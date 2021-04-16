Шезлонги на Алом поле, бесплатный туалет и новая набережная: как изменится Центральный район Челябинска

На благоустройство мест отдыха в Центрально районе Челябинска потратят средства из разных бюджетов, в том числе, по программе ФСГС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска за лето приведут в порядок 5 мест для отдыха горожан. Основные работы коснутся набережной у реки Миасс (от улицы Красная до Свердловского проспекта), сквера в микрорайоне Парковый-2, у педуниверситета на Володарского, улицы Академика Королева.

— В прошлом году на улице Академика Королева переложили плитку, начали делать газоны. Великолепный проект получается. Думаю, в этом году сделаем. А еще с нуля возьмемся за сквер на Воровского и Курчатова — на месте бывших бараков, — поделился планами в «Комсомольской правде-Челябинск» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

У Виктора Ереклинцева большие планы по преображению района. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В сквере Алом поле, который преобразился еще в 2018 году, в этом году тоже произойдут изменения. Горожане часто там устраивают пикники, любят полежать на траве. В этом сезоне там планируют установить надувные шезлонги и набивные матрацы. Наподобие тех, что находятся в парке горького в Москве.

— Единственное — мы беспокоимся за газоны. Даже если их делать 2х2 или 2х3, если они постоянно будут лежать на одном месте, то газоны могут испортиться. А они у нас там шикарные. Поэтому пока подумаем, как это лучше сделать, — добавил глава района.

Также этим летом в центре Челябинска появится второй бесплатный туалет. Не архитектурное, но очень важное решение. Первый соорудили еще в 2018 году в сквере Алое поле.

Второй модульный туалет установят этим летом в сквере на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина — у педагогического университета.

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